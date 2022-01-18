Школы Красноярска эвакуируют из-за сообщений о минировании четвертый рабочий день подряд

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация учащихся и персонала нескольких школ проходит в Красноярске, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах региона.

Ложные сигналы о минировании школ поступают в Красноярске с четверга, 13 января. В пятницу и понедельник сообщения о минировании школ поступали снова.

"Эвакуация школ, снова поступают сигналы (о минировании - прим. ТАСС) на электронную почту", - сообщил собеседник агентства, не уточнив количество эвакуируемых школ.

Информацию об эвакуации в школе № 143 в Красноярске ТАСС подтвердили родители учеников и педагоги учебного заведения.