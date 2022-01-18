0
0
78
НОВОСТИ

Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана спикером Европарламента

14:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представительница Мальты Роберта Метсола избрана во вторник спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своем сайте пресс-служба ЕП.

Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 18.01.2022
Армения не считает признание Турцией геноцида армян условием для нормализации отношений
0
15
14:18 18.01.2022
Назарбаев обратился к согражданам
0
61
13:32 18.01.2022
НАТО стремится оккупировать Украину, считает Володин
0
145
13:20 18.01.2022
США пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине, Госдеп курирует эту кампанию - Нарышкин
0
161
13:05 18.01.2022
Польша предлагает заранее подготовить санкции против РФ на случай "агрессии на Украине"
0
167
13:00 18.01.2022
Два дивизиона С-400 и 12 самолетов Су-35 направят в Белоруссию из РФ в рамках учений
0
194
12:32 18.01.2022
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" начала подготовку к внеочередному съезду
0
220
12:20 18.01.2022
В Москве выявили 8 342 случая заражения коронавирусом за сутки
0
224
12:05 18.01.2022
Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили 2,549 трлн руб
0
230
12:00 18.01.2022
В России выявили 31 252 случая заражения коронавирусом за сутки
0
220

Возврат к списку