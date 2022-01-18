Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана спикером Европарламента
14:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представительница Мальты Роберта Метсола избрана во вторник спикером Европейского парламента (ЕП). Трансляцию голосования вела на своем сайте пресс-служба ЕП.
Метсола была избрана в первом раунде. Она получила абсолютное большинство - 458 из 616 голосов евродепутатов, участвовавших в голосовании.
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