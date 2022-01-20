Цена на российскую нефть в Европе побила семилетний рекорд
08:15 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Urals преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже $91 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $89,6 за баррель.
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