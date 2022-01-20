Цена на российскую нефть в Европе побила семилетний рекорд

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 19 января впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. При этом российский сорт нефти уже третий день подряд стоит дороже эталонного Brent в регионе Средиземноморья.

Urals преодолела семилетние максимумы в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель. В среду, 19 января ее стоимость в этом регионе составила уже $91 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $89,6 за баррель.