Решение по обеспечению безопасности граждан РФ в ДНР и ЛНР необходимо искать - Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым искать решения, которые могут обеспечить безопасность граждан России и соотечественников, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом Володин сообщил в пятницу в своем телеграм-канале, комментируя внесенный депутатами от КПРФ проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР.

"Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - отметил Володин.

Он также добавил, что сегодня видно "игнорирование Минских соглашений президентом [Украины Владимиром] Зеленским". "НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул Володин.