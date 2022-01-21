США обещают дать ответ на предложения РФ по безопасности на следующей неделе - Рябков
14:12 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон обещает предоставить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они говорили, что [предоставят ответы] на следующей неделе. Планируем основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов. Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона. Но тем не менее будем этот настрой американский переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантиям безопасности", - сказал он.
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