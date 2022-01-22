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Американец взлетел на высоту 5 км с помощью пропеллера

09:30 22.01.2022 Источник: Газета.Ru

Американец Чаки Райт взлетел на высоту 5300 м с помощью пропеллера, работающего на газе, прикрепленного к парашюту. Видео с полетом он выложил на своем канале в YouTube.

Путь на такую высоту занял два часа. Несмотря на то, что в теплый сезон он надел очень теплую одежду, температура окружающей среды составляла -10 °C, и он все равно чувствовал, что замерзает. Сам же воздух был крайне разреженный, что немного затрудняло дыхание. Райт сказал, что если бы на этой высоте провел более длительное время, у него могла бы начаться горная болезнь.

«Это была самая потрясающая вещь в моей жизни. Так прекрасно, что мне это удалось», — рассказал блогер.

Пользователи в комментариях восхитились потрясающими видами и сравнили Райта с Карлсоном.

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