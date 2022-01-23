ВС Украины перебросили систем залпового огня "Ураган" к северо-западу от Славянска - ДНР

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины перебросили реактивные системы залпового огня "Ураган" в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска. Об этом в воскресенье сообщили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики.



"Командование операции объединенных сил (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы населенных пунктов Краснополье и Адамовка третьего реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которого находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Ураган", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.



Ранее военное ведомство республики предупредило о подготовке Киева к новому наступлению. В частности, сообщалось о разгрузке на железнодорожной станции Красноармейская (Покровск) установок "Ураган" и "Смерч". Также в Народной милиции ДНР заявили об усилении украинской группировки отрядами националистов и переброске натовского вооружения.



