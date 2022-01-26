Госдеп пригрозил Белоруссии мерами, если ее территорию используют для нападения на Украину
09:00 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и их союзники примут меры против Белоруссии, если ее территория будет использована для "нападения на Украину". Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.
"Мы также дали понять Белоруссии, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", - сказал он.
"Если вторжение будет иметь место из Белоруссии, если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, НАТО может потребоваться пересмотреть свою собственную расстановку сил в странах, граничащих с Белоруссией", - добавил Прайс.
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