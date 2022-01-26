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Прививку от коронавируса более склонны сделать россияне, имеющие высшее образование - опрос

12:05 26.01.2022 Источник: РБК

Чем выше уровень образования у россиян, тем охотнее они делают прививку от коронавируса, следует из исследования EY (есть у РБК). Опрос был проведен в ноябре 2021 года, в нем участвовали 1339 человек в 30 крупнейших регионах страны.

Опрос показал, что среди граждан с высшим образованием прививку сделали 55%. На втором месте — россияне с неоконченным высшим образованием, из этой группы вакцинацию прошли 46%. Среди опрошенных со средним образованием доля вакцинированных от COVID-19 составила 40%, с прочим — 38%.

По данным исследования, самая большая доля тех, кто сделал прививку от коронавируса, оказалась среди россиян с полной трудовой занятостью и студентов (по 57%).

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