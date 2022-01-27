Москва считает неприемлемой даже мысль о войне России и Украины - МИД РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает неприемлемой даже мысль о том, чтобы начинать войну с Украиной. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - сказал он.