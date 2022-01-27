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Трое работников СМИ задержаны в приграничной зоне Ростовской области

18:10 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали около государственной границы в районе села Куйбышево трех журналистов российских средств массовой информации. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ („Нарушение пограничного режима в пограничной зоне“)», — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, среди задержанных журналисты издания «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com.

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