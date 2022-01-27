Трое работников СМИ задержаны в приграничной зоне Ростовской области
18:10 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ („Нарушение пограничного режима в пограничной зоне“)», — сказал собеседник агентства.Как отметил источник, среди задержанных журналисты издания «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com.
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