Из-за позиции ФРГ по Украине США не рассматривают ее как "ненадежного партнера" - СМИ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты начинают рассматривать Германию как "ненадежного партнера" из-за сдержанной позиции властей ФРГ по вопросу украинского кризиса. Такая оценка содержится в конфиденциальном письме посла Германии в США Эмили Хабер, которое она направила в МИД ФРГ, сообщает в пятницу издание "Шпигель".



По его информации, документ начинается словами: "Берлин, у нас проблема". Далее в письме содержится подробное описание того, как Германия дискредитируется в Соединенных Штатах и начинает восприниматься как "ненадежный партнер" из-за ее позиции по ситуации вокруг Украины. Хабер написала, что не только средства массовой информации, но и Конгресс США рассматривают Берлин в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций. Кроме того, как отмечает "Шпигель", еще одной причиной разочарования администрации США является отказ Берлина поставлять оружие Украине.



Вашингтон, как подчеркивает дипломат, считает, что "подобная позиция ФРГ основывается на желании продолжать закупать дешевый природный газ из России", утверждает "Шпигель". Издание также указывает, что в своем письме Хабер отмечает, что "Германия становится пешкой во внутриполитических дебатах в Вашингтоне". В частности, все чаще критика в адрес Берлина исходит от республиканцев.



