В Подмосковье легенды хоккея сыграли матч с местными жителями

19:10

Фото пресс-службы правительства Московской области

Монреаль, Стокгольм, Прага – игрой прославленных советских хоккеистов наслаждалась вся планета. Теперь это делают и Красногорск, Одинцово, Видное – все Подмосковье. Жители Московской области могут не только воочию наблюдать, как играют Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов или Александр Якушев, но и выйти на одну площадку с ними.

Сегодня прошел 3-й матч между «Легендами хоккея» и дворовыми командами Подмосковья. Серия игр «Выходи во двор» организована в рамках Губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». На этот раз советским мастерам противостояли жители Ленинского городского округа.

«Губернаторский проект нас всех объединяет, приводит на каток и лыжню с семьей, с детьми. И конечно «Легенды хоккея» не могли не поддержать его, - сказал 2-кратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. - Для нас большая честь выйти на лед с теми, кто любит эту игру, особенно с мальчишками. Надеюсь, они запомнят этот день навсегда, а кто-то из них может станет великим хоккеистом».

В составе звезд также выступали олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Виталий Прохоров и Вячеслав Буцаев, серебряный призер Чемпионата мира Александр Гуськов, 82-летний ветеран хоккея из Можайска Владимир Парфирьевич Платонов. В обеих командах были воспитанники детских спортивных школ. В матче участвовали глава округа Алексей Спасский и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«В микрорайоне Путилково в Красногорске, где прошел такой матч, ребята уже команду создают, хотят участвовать в турнирах - вот главная победа проекта. Уверен, в Ленинском будет также, - сказал Дмитрий Абаренов. - Ну а дальше у нас - Черноголовка, Домодедово, Чехов, Одинцово, Балашиха. Проект не остановится и в следующем году».

Встреча прошла на хоккейной коробке школы №10 в Видном. Всего в Подмосковье в этом году - более 700 катков.

«Я здесь родился, играю в хоккей всю жизнь на стадионе «Металлург». В Ночной хоккейной лиге с легендами уже встречался, но вот Якушева сегодня увидел впервые. Это мой кумир, у меня с детства на майке его номер - 15-й, - сказал участник матча Алексей Пушкарев. - Для нашего города, для зрителей такие матчи - просто класс».