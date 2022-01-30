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Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной - Пентагон

19:50 30.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в последние дни продолжает наращивать силы у границы с Украиной, США также обеспокоены действиями российского флота в Атлантическом океана и на Средиземном море. С такими утверждениями выступил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье на телеканале «Фокс ньюс».

«Они продолжают наращивать силы у границы с Украиной. Мы видим это даже на этих выходных», — сказал он.

«Мы в Пентагоне были предельно прозрачны в своих обеспокоенностях относительно наращивания Россией сил у границы с Украиной в последние месяцы, а также о деятельности военно-морских сил в Атлантическом океана и Средиземном море», — добавил представитель Пентагона.

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