Владимир Киселев рассказал всю правду о названии рок-группы «Земляне»

11:45

Фото пресс-службы группы «Земляне»



Стало известно, почему рок-группа «Земляне» получила именно такое название и почему другие музыкальные проекты не имеют к отцам-основателям коллектива никакого отношения. Об этом рассказал барабанщик легендарной советской и российской группыво время пресс-ланча с журналистами.

По словам музыканта, это название крутилось у него на слуху еще в 60-е годы. Тогда, как вспомнил Владимир Киселев, многие пытались взять себе название на подобный мотив: «Аргонавты», «Россияне», «Горожане» и прочее – все это приглянулось творческим людям, потому что им хотелось соответствовать духу времени.

Кроме того, как рассказал Киселев, даже в их местном ДК, где затем играла рок-группа, до этого существовал музыкально-инструментальный ансамбль с точно таким же названием. А уже в 1978 году, регистрируя официальное название коллектива, Киселев узнал, что по всей стране существует еще 700 наименований с использованием этого слова.

При этом музыкант отметил, что тогда это не было проблемой: другие люди, тоже использовавшие название «Земляне», не делали этого с целью наживы или злого намерения. Сегодня же, как признался Киселев, ситуация несколько изменилась и порой бывает так, что не разобраться без активного участия правоохранительных органов.

В качестве примера Владимир указал на существующий на окраине Москвы детско-юношеский центр «Земляне». По словам музыканта, им заведуют неизвестные люди, которые не имеют отношения к воспитательному или творческому процессу. При этом, обеспокоился Киселев, неизвестно, какие цели организация преследует.

«Хочется узнать, а что вы делаете? Ни одной песни не написали, ни одного концерта не сделали. Что могут дядьки делать с маленькими детьми?» – задался вопросом музыкант.

К сожалению, по мнению Киселева, в нашей стране все еще часто можно столкнуться с несправедливостью, когда результаты чужого труда становятся мишенью для злоумышленников. Например, поделился Владимир, некоторые бывшие музыканты группы «Земляне», которые уже покинули коллектив, все еще продолжают присваивать себе чужие заслуги.

При этом Киселев отметил, что можно поступать иначе, указав на порядочность Веры Брежневой и Светланы Лободы. Эти девушки, по словам исполнителя, поступили правильно, когда не стали использовать раскрученное имя своего прежнего музыкального коллектива после старта сольной карьеры, а начали все с нуля под личным брендом.

«Это, во-первых, честно, во-вторых – это вызывает уважение, потому что люди не причисляют себя к тому, что им не принадлежит», – подчеркнул Киселев.