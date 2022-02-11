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Россия в 2024 г. планирует запустить завод по выпуску ядерного топлива нового поколения

16:32 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует в 2024 году ввести в опытно-промышленную эксплуатацию первый в мире завод по производству ядерного топлива нового поколения для реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, говорится в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, посвященной федеральному проекту «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий».

«Введен первый в мире завод по производству топлива нового поколения для реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем в опытно-промышленную эксплуатацию», — говорится в документе.

Кроме того, до 2024 года будет введена в эксплуатацию вторая очередь учебно-тренировочного и информационного центра опытно-демонстрационного энергокомплекса.

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