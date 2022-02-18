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МИД КНР считает, что США должны учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу

12:20 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел КНР считает, что Соединенные Штаты должны учитывать обеспокоенность РФ и других стран сложной ситуацией на Украине. Как подчеркнул в пятницу на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Вашингтону следует воздержаться от комментариев, нагнетающих и без того непростую обстановку.

«США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния, — подчеркнул он, комментируя недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о „скором вторжении России“ на Украину. — Украинский вопрос нужно урегулировать путем диалога и переговоров, учитывая обоснованную обеспокоенность каждой из сторон, в том числе России».

По словам Ван Вэньбиня, украинский вопрос необходимо решать на основе Минских соглашений. «Нельзя действовать угрозами, прибегая к санкциям и давлению», — уточнил он.

Энтони Блинкен в четверг заявил, что российские войска якобы ведут подготовку, чтобы в ближайшие дни напасть на Украину. Ранее в тот же день с подобными утверждениями выступил президент США Джо Байден.

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