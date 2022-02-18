23 февраля в подмосковном Музее техники Вадима Задорожного состоится «Парад военной техники»

12:18

Фото предоставлено Музеем военной техники

Вадима Задорожного



23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в Московской области состоится «Парад военной техники». По мощеному плацу пройдут машины прошлых лет, зрители смогут увидеть легендарный танк Т-34-85, Т-26, знаменитую боевую машину десанта и другую военную технику.

Для любителей оружия будет работать шумовой тир, где можно пострелять из винтовок, пулеметов и пистолетов-пулеметов. Самые любознательные смогут самостоятельно изучить строение автомата Калашникова во время его разборки и сборки. Посетители музея смогут увидеть показательные выступления бойцов Федеральной службы судебных приставов, а на стенде Росгвардии можно будет изучить современное стрелковое вооружение.

Сфотографироваться в авиационном катапультном кресле, внутри легендарного танка Т-34-76 «За Родину» и БТР-70 сможет любой желающий. На территории Музея будут работать 3 бесплатные фотозоны.

Настоящий солдатский обед посетители Музея смогут отведать на полевой кухне, также будут работать ресторан «Гран-при» и кафе «Авиатор».

Приятная новость – в этот день вход в Музей техники для детей до 14 лет в сопровождении взрослых будет бесплатным.

Всех желающих будут ждать в Музее техники Вадима Задорожного 23 февраля с 10:00. «Парад военной техники» начнется в 13:00. Подробную программу мероприятия можно посмотреть на сайте музея.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Московской области, администрации городского округа Красногорск и Российского военно-исторического общества.