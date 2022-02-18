Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 триллиона рублей
12:40 18.02.2022
Кредитный портфель компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в Сбере превысил 3 трлн руб. За год банк нарастил долю на рынке кредитования МСБ на 5 п. п. до 41% по состоянию на декабрь 2021 года.
Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство, доля которого в портфеле МСБ за год выросла почти на 11 п. п. и составляет 38%. На сельское хозяйство и пищевую промышленность в совокупности приходится 13%, отрасль коммерческой недвижимости, в том числе строительные подрядчики, – 12%, торговли – 10% портфеля.
«Два года назад мир столкнулся с беспрецедентными обстоятельствами. Нам всем пришлось максимально мобилизоваться, чтобы в кратчайшие сроки адаптироваться к этим изменениям и избежать больших потерь, – напомнила заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Конечно, малый и средний бизнес оказался под особым ударом пандемии, и мы последние два года видели своим основным фокусом именно поддержку предпринимателей этих сегментов. И цифры свидетельствуют о том, что предприниматели выбирают Сбер и доверяют нам, – наша доля на рынке кредитования за год выросла на 5 процентных пунктов. Мы выступали ключевым проводником мер господдержки – по льготным программам наш портфель сейчас составляет 750 млрд руб., предложили клиентам уникальные цифровые сервисы и бесплатные решения, чтобы поддержать их бизнес. Все эти меры в конечном итоге стимулировали развитие малого и среднего предпринимательства в стране и обеспечили создание новых рабочих мест даже в непростое время».
НОВОСТИ
- 12:32 18.02.2022
- Большинство школьников Южной Кореи поддерживает объединение с КНДР — опрос
- 12:20 18.02.2022
- МИД КНР считает, что США должны учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу
- 12:18 18.02.2022
- 23 февраля в подмосковном Музее техники Вадима Задорожного состоится «Парад военной техники»
- 12:05 18.02.2022
- В Москве выявили 8 308 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 18.02.2022
- Британский колумнист Bloomberg назвал Германию "слабым звеном" Запада
- 11:32 18.02.2022
- Число выявленных в РФ с начала пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 15 млн
- 11:25 18.02.2022
- Сбер: Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье
- 11:20 18.02.2022
- ВСУ разместили гаубицы и танки у населенного пункта в нарушение договоренностей — ЛНР
- 11:05 18.02.2022
- Бах заявил, что у него нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия
- 11:00 18.02.2022
- Суд в Индии приговорил 38 человек к смертной казни за организацию терактов в 2008 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать