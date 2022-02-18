0
0
1
НОВОСТИ

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 триллиона рублей

12:40 18.02.2022

Кредитный портфель компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в Сбере превысил 3 трлн руб. За год банк нарастил долю на рынке кредитования МСБ на 5 п. п. до 41% по состоянию на декабрь 2021 года.

Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство, доля которого в портфеле МСБ за год выросла почти на 11 п. п. и составляет 38%. На сельское хозяйство и пищевую промышленность в совокупности приходится 13%, отрасль коммерческой недвижимости, в том числе строительные подрядчики, – 12%, торговли – 10% портфеля.

«Два года назад мир столкнулся с беспрецедентными обстоятельствами. Нам всем пришлось максимально мобилизоваться, чтобы в кратчайшие сроки адаптироваться к этим изменениям и избежать больших потерь, – напомнила заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Конечно, малый и средний бизнес оказался под особым ударом пандемии, и мы последние два года видели своим основным фокусом именно поддержку предпринимателей этих сегментов. И цифры свидетельствуют о том, что предприниматели выбирают Сбер и доверяют нам, – наша доля на рынке кредитования за год выросла на 5 процентных пунктов. Мы выступали ключевым проводником мер господдержки – по льготным программам наш портфель сейчас составляет 750 млрд руб., предложили клиентам уникальные цифровые сервисы и бесплатные решения, чтобы поддержать их бизнес. Все эти меры в конечном итоге стимулировали развитие малого и среднего предпринимательства в стране и обеспечили создание новых рабочих мест даже в непростое время».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 18.02.2022
Большинство школьников Южной Кореи поддерживает объединение с КНДР — опрос
0
59
12:20 18.02.2022
МИД КНР считает, что США должны учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу
0
85
12:18 18.02.2022
23 февраля в подмосковном Музее техники Вадима Задорожного состоится «Парад военной техники»
0
77
12:05 18.02.2022
В Москве выявили 8 308 заразившихся коронавирусом за сутки
0
103
12:00 18.02.2022
Британский колумнист Bloomberg назвал Германию "слабым звеном" Запада
0
120
11:32 18.02.2022
Число выявленных в РФ с начала пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 15 млн
0
154
11:25 18.02.2022
Сбер: Молодежь от 18 до 21 года чаще оформляет ипотеку на готовое жилье
0
156
11:20 18.02.2022
ВСУ разместили гаубицы и танки у населенного пункта в нарушение договоренностей — ЛНР
0
186
11:05 18.02.2022
Бах заявил, что у него нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия
0
210
11:00 18.02.2022
Суд в Индии приговорил 38 человек к смертной казни за организацию терактов в 2008 году
0
189

Возврат к списку