Большинство жителей ФРГ высказались против вступления Украины в НАТО — опрос

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии — 53% — выступают против членства Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала А-эр-дэ.

В опросе, проводившемся с 15 по 16 февраля, приняли участие 1 202 человека. 31% респондентов выступил против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы. При этом 22% опрошенных полностью исключили возможность членства Украины в НАТО. Вместе с тем, как выяснили социологи, 28% немцев высказали противоположную точку зрения, тем самым поддержав вступление Украины в альянс. Еще 19% участников исследования отказались предоставлять какую-либо информацию по этому вопросу.