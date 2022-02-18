Переговоры по гарантиям безопасности для РФ должны продолжиться — Песков
15:12 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея России о гарантиях безопасности должна получить продолжение, поэтому переговорный процесс будет продолжен. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас будут определенные контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, в какой форме продолжится обсуждение гарантий безопасности для РФ.
По словам Пескова, «дальше уже дело за переговорным процессом». «Но как-то эта идея должна получить свое продолжение. Посмотрим, как это будет происходить», — предложил представитель Кремля.
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