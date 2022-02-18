Британия против предоставления РФ каких-либо гарантий безопасности — Келин
16:12 18.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания выступает против предоставления России каких-либо гарантий безопасности. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» в пятницу.
«Лондон стоит на том, чтобы сколотить железный фронт и не отходить от этой позиции ни на миллиметр, буквально состоит в том, чтобы России ничего не давать», — сказал он.
При этом дипломат выразил сомнение, что эта позиция «проживет длительное время». «По-видимому, она не совсем совпадает с тем, что сейчас думают в Берлине, Париже. Думают и в Венгрии, думают и в других странах», — указал он.
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