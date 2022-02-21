ЕС завершил разработку санкций против РФ, они будут объявлены в момент принятия — Боррель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа над санкциями Евросоюза против России завершена, в критической ситуации будет созвана экстренная встреча глав МИД, где они будут представлены. Об этом в понедельник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран Евросоюза. Он подчеркнул, что ЕС работает над тем, чтобы такой момент не настал.

«Работа над санкциями завершена, они готовы. В критической ситуации, когда придет момент, я созову экстренную встречу глав МИД, на которой санкции будут представлены. Мы готовы это сделать, когда такой момент придет, но мы работаем, чтобы он не настал», — сказал Боррель.

«Мы поддерживаем любые дипломатические меры, включая проведение внеплановых саммитов и министерских встреч, — любой формат, чтобы сесть за стол переговоров, крайне необходим», — заявил он.

В воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что санкции ЕС против России также нанесут значительный ущерб самим государствам Евросоюза.

Боррель также сообщил, что на сегодняшнюю плановую встречу глав МИД ЕС приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, с которым глава европейской дипломатии провел в воскресенье рабочий ужин. «Мы провели с ним встречу за ужином вчера, чтобы лучше понять ситуацию на земле, обсудить поддержку ЕС Украины. Я не сказал бы, что он нервничает, они (украинцы — прим. ТАСС) не находятся в режиме паники, они озабочены и чувствуют угрозу», — сказал Боррель.