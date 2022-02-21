Две БМП зашли на территорию РФ для эвакуации украинской диверсионной группы — ЮВО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ зашли на территорию России для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, огнем из российских противотанковых средств обе машины были уничтожены. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», — сказали в округе.

В пресс-службе также уточнили, что прибывшие к месту боестолкновения подразделения российских вооруженных сил уничтожили обе БМП ВСУ огнем из противотанковых средств.