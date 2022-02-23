Сделка Индии с США по закупке беспилотников Predator отложен - СМИ
09:20 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент сделка с Predator отменена», — приводит издание слова источника. По информации газеты, американская сторона проинформирована об этом решении.
В феврале правительство Индии запретило импорт беспилотных летательных аппаратов, чтобы поддержать национальных производителей такой техники, но при этом запрет не распространялся на приобретение БПЛА для нужд обороны и безопасности, хотя такое приобретение по-прежнему требует специальных разрешений.
НОВОСТИ
- 09:40 23.02.2022
- Около 40% беженцев из Донбасса получили выплаты на первоочередные нужды
- 09:30 23.02.2022
- Признав автономию ДНР и ЛНР Киев может выйти из кризиса - европарламентарий
- 20:45 22.02.2022
- Персонал загранучреждений РФ в Украине будет эвакуирован - МИД
- 20:12 22.02.2022
- Путин: Теперь Минских соглашений не существует
- 20:00 22.02.2022
- Путин сказал, что нужно Украине для возвращения ядерного статуса
- 19:57 22.02.2022
- Путин: Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут...
- 19:52 22.02.2022
- Путин подтвердил, что Россия окажет ЛНР и ДНР военную помощь
- 19:45 22.02.2022
- В РПЦ ответили на вопрос, останется ли Донбасс у Украинской церкви
- 19:16 22.02.2022
- Совфед разрешил президенту РФ использовать войска за рубежом
- 19:00 22.02.2022
- Италия смягчает режим въезда в для иностранных граждан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать