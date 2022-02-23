Сделка Индии с США по закупке беспилотников Predator отложен - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия отложила планы по приобретению 30 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator («Предейтор») у США из-за того, что намерена сосредоточиться на разработке и производстве своих беспилотников. Об этом сообщает в среду газета «Хиндустан таймс» со ссылкой на неназванный источник в правительстве.



«На данный момент сделка с Predator отменена», — приводит издание слова источника. По информации газеты, американская сторона проинформирована об этом решении.



В феврале правительство Индии запретило импорт беспилотных летательных аппаратов, чтобы поддержать национальных производителей такой техники, но при этом запрет не распространялся на приобретение БПЛА для нужд обороны и безопасности, хотя такое приобретение по-прежнему требует специальных разрешений.



