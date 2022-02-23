Признав автономию ДНР и ЛНР Киев может выйти из кризиса - европарламентарий

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урегулирование кризиса на Украине возможно, если Киев оперативно предпримет меры по признанию широкой автономии республик Донбасса, в соответствии с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.



«Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», — сказал он. Политик выразил сожаление в связи с тем, что решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «поставило под сомнение процесс в рамках Минских соглашений», однако заметил, что на протяжении почти восьми лет конфликта власти Украины так и не выполнили взятые на себя обязательства.



«Они ввели ограничения на использование русского языка, в том числе в системе образования и в СМИ, — сказал Жювен, отметив, что данные соглашения предусматривали и предоставление широкой автономии республикам. — Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьезных изменений со стороны украинских властей».



