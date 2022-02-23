Признав автономию ДНР и ЛНР Киев может выйти из кризиса - европарламентарий
09:30 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очевидно, мирное урегулирование возможно через быстрое соглашение Киева признать автономию восточных регионов», — сказал он. Политик выразил сожаление в связи с тем, что решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) «поставило под сомнение процесс в рамках Минских соглашений», однако заметил, что на протяжении почти восьми лет конфликта власти Украины так и не выполнили взятые на себя обязательства.
«Они ввели ограничения на использование русского языка, в том числе в системе образования и в СМИ, — сказал Жювен, отметив, что данные соглашения предусматривали и предоставление широкой автономии республикам. — Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьезных изменений со стороны украинских властей».
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