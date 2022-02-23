Признаков "полномасштабного вторжения РФ на Украину" Британия не видит, новые санкции подготовили - Трасс

11:20 Источник: Интерфакс

В Великобритании пока не видят признаков "полномасштабного вторжения России на Украину", но на этот случай Лондон подготовил новые санкции, заявила в среду каналу Sky News глава МИД Британии Лиз Трасс.



"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, мы, международное сообщество, усилим наши санкции", - сказала она.



Трасс отметила, что важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение.



Говоря об уже объявленных Британией санкциях, Трасс заявила, что это - "самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России". По ее словам, это "решительный ответ" на события.



