Признаков "полномасштабного вторжения РФ на Украину" Британия не видит, новые санкции подготовили - Трасс
11:20 23.02.2022 Источник: Интерфакс
"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, мы, международное сообщество, усилим наши санкции", - сказала она.
Трасс отметила, что важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение.
Говоря об уже объявленных Британией санкциях, Трасс заявила, что это - "самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России". По ее словам, это "решительный ответ" на события.
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