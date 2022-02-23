Заявления о нарушении суверенитета Украины «далекими от реальности» - МИД РФ
17:10 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и о необходимости выполнения Минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН 2202», — отмечается в сообщении.
На Смоленской площади добавили, что руководство Украины вело против своих граждан карательную военную операцию, а их политика имеет все признаки геноцида. «В грубейшее нарушение Минского комплекса мер против Донбасса была введена жесточайшая транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям, которых Зеленский назвал „особями“, предложив им убираться из Украины», — добавили в министерстве.
Кроме этого, МИД РФ призвал генерального секретаря и его сотрудников строго следовать единогласно одобренным Генассамблеей принципам. «Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, что четко предписано Комплексом мер и резолюцией 2202», — подчеркнули в дипведомстве.
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