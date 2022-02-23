0
0
32
НОВОСТИ

Заявления о нарушении суверенитета Украины «далекими от реальности» - МИД РФ

17:10 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины далеки от реальности. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД России о высказываниях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и западных политиков в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и о необходимости выполнения Минского комплекса мер, одобренного резолюцией СБ ООН 2202», — отмечается в сообщении.

На Смоленской площади добавили, что руководство Украины вело против своих граждан карательную военную операцию, а их политика имеет все признаки геноцида. «В грубейшее нарушение Минского комплекса мер против Донбасса была введена жесточайшая транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям, которых Зеленский назвал „особями“, предложив им убираться из Украины», — добавили в министерстве.

Кроме этого, МИД РФ призвал генерального секретаря и его сотрудников строго следовать единогласно одобренным Генассамблеей принципам. «Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, что четко предписано Комплексом мер и резолюцией 2202», — подчеркнули в дипведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 23.02.2022
Цены на газ не зависят от остановка сертификации «Северного потока — 2» - Еврокомиссия
0
56
17:17 23.02.2022
В День защитника Отечества молодежь столицы возложила цветы к памятнику Александру Суворову
0
63
16:40 23.02.2022
Впервые в 2022 году цена за газ в Европе превысила $1000 куб. м
0
130
16:30 23.02.2022
Указ Зеленского о введение ЧП будет рассмотрен парламентом - Тимошенко
0
146
15:30 23.02.2022
В любой момент может быть ужесточен согласованный пакет санкций ЕС против РФ - МИД ФРГ
0
212
15:20 23.02.2022
На дискриминацию русскоязычных жителей Донбасса Австралия предпочла не обращать внимание - посол РФ
0
217
15:05 23.02.2022
Андрей Воробьев поздравил военных медиков с Днем защитника Отечества
0
211
14:40 23.02.2022
Украина получит от Великобритании гарантию по кредитам до $500 млн - Трасс
0
227
14:30 23.02.2022
Из-за водной блокады ущерб Крыма со стороны Украины составил более 150 млрд рублей - власти
0
237
13:50 23.02.2022
Проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР на Украине попали под санкции
0
412

Возврат к списку