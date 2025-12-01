Индия закупила первую партию нефти у Гайаны — Bloomberg
18:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия закупила первую с 2021 года партию нефти у Гайаны в рамках диверсификации источников поставки энергоносителей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По его информации, два крупнотоннажных танкера с 1 млн баррелей нефти каждый в ноябре вышли из южноамериканской страны курсом на восточное побережье Индии. Протяженность маршрута доставки составляет 11 тыс. морских миль (17,7 тыс. км). Поступление углеводородов из Гайаны индийским нефтеперерабатывающим компаниям ожидается в январе.
Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх сообщил, что Нью-Дели не опасается нехватки нефти из-за возникающих проблем, но предвидит трудности для импортеров, которым придется выбирать более длинные маршруты, что означает увеличение ставок фрахта и страховых платежей. «Если на рынок поступит больше нефти, и если мировая ситуация стабилизируется, то мы можем надеяться на лучшее», — сказал глава ведомства.
США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.
