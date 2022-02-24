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НОВОСТИ

Рекордный обвал за всю свою историю претепел российский рынок акций

19:30 24.02.2022 Источник: Интерфакс

Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ, индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%, на пике утреннего падения индекс проваливался в район 1680 пунктов), индекс РТС - 742,91 пункта (-39,4%, минимум дня - 610,33 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" рухнули в пределах 48,8%.

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