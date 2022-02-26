В Ла-Манше задержано российское судно Baltic Leader, подпавшее под санкции США

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское судно Baltic Leader, подпавшее под санкции США, задержано в проливе Ла-Манш. Как сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на морскую префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря, оно направлено в порт коммуны Булонь-сюр-Мер.

Посольство РФ подтвердило задержание российского грузового судна, но не уточнило его название, и ожидает разъяснений по данному инциденту от французской стороны. «В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. О результатах будет сообщено дополнительно», — сообщил корр. ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.

По данным Франс Пресс судно было задержано силами таможенной службы и морской жандармерии Франции. Судно под российским флагом везло груз новых автомобилей. В префектуре уточнили, что данный шаг может может быть связан с тем, что корабль «может быть связан с российскими интересами, подпадающими под санкции». Также в префектуре заявили, что подобная мера является редкой.

По данным из сервисов по отслеживанию морских судов, сухогруз вышел из порта Руана и сейчас находится в порту коммуны Булонь-сюр-Мер. Данный корабль принадлежит дочерней компании «Промсвязьбанка», который попал под действие санкций США, также против него с 12 апреля должны быть введены ограничения со стороны ЕС.