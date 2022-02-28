Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета на вход российских кораблей в британские порты в рамках очередных санкций против РФ в свете начатой Москвой операции на Украине. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета «Гардиан» со ссылкой на представителя кабмина королевства.

«Мы осведомлены о наличии обеспокоенности тем, что связанные с Россией суда могут заходить в доки в Великобритании. Мы в ускоренном порядке работаем над созданием списка мер по ограничению для них доступа», — сказал представитель британского правительства.

Издание подчеркнуло, что в течение ближайших дней несколько российских кораблей планировали зайти в британские порты, в частности танкер NS Champion, принадлежащий «Совкомфлоту», который должен прибыть 1 марта в терминал Флотта на Оркнейских островах в Шотландии для загрузки нефти. В субботу ряд местных активистов потребовали муниципальные власти запретить судну заходить в доки.