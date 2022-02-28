Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты — СМИ
12:05 28.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета на вход российских кораблей в британские порты в рамках очередных санкций против РФ в свете начатой Москвой операции на Украине. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета «Гардиан» со ссылкой на представителя кабмина королевства.
«Мы осведомлены о наличии обеспокоенности тем, что связанные с Россией суда могут заходить в доки в Великобритании. Мы в ускоренном порядке работаем над созданием списка мер по ограничению для них доступа», — сказал представитель британского правительства.
Издание подчеркнуло, что в течение ближайших дней несколько российских кораблей планировали зайти в британские порты, в частности танкер NS Champion, принадлежащий «Совкомфлоту», который должен прибыть 1 марта в терминал Флотта на Оркнейских островах в Шотландии для загрузки нефти. В субботу ряд местных активистов потребовали муниципальные власти запретить судну заходить в доки.
НОВОСТИ
- 13:20 28.02.2022
- Российские банки не будут поднимать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке
- 13:05 28.02.2022
- Украина обращается к ЕС с просьбой о немедленном присоединении — Зеленский
- 13:00 28.02.2022
- Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 109 руб., евро — 121 руб.
- 12:32 28.02.2022
- Украинская делегация прибыла к месту переговоров с РФ — офис украинского президента
- 12:20 28.02.2022
- В Москве выявили 2 584 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 28.02.2022
- В России выявили 106 920 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 28.02.2022
- Авиация ВС РФ завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины — МО РФ
- 11:27 28.02.2022
- Сбер окажет необходимую поддержку своим дочерним банкам в Беларуси и Казахстане
- 11:20 28.02.2022
- FIDE открыла дисциплинарное дело в отношении шахматиста Сергея Карякина
- 11:05 28.02.2022
- Российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать