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В текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в ЕС - Боррель

15:32 28.02.2022 Источник: Эхо Москвы

В текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в ЕС, об этом заявил Жозеп Боррель, выступая перед началом экстренного заседания глав оборонных ведомств стран ЕС. По словам главы европейской дипломатии, сейчас на повестке более практические вопросы, «надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы».

Боррель созвал экстренную встречу глав минобороны стран ЕС из-за ситуации в Украине.  Эхо Москвы

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