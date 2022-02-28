В текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в ЕС - Боррель
15:32 28.02.2022 Источник: Эхо Москвы
В текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в ЕС, об этом заявил Жозеп Боррель, выступая перед началом экстренного заседания глав оборонных ведомств стран ЕС. По словам главы европейской дипломатии, сейчас на повестке более практические вопросы, «надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы».
Боррель созвал экстренную встречу глав минобороны стран ЕС из-за ситуации в Украине. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:12 28.02.2022
- Вучич заявил о небывалом давлении Запада после решения Сербии не вводить санкции против РФ
- 16:00 28.02.2022
- О полном отключении РФ от SWIFT речи не идет - МИД ФРГ
- 15:55 28.02.2022
- Синод УПЦ МП призвал патриарха Кирилла выступить за прекращение кровопролития в Украине
- 15:35 28.02.2022
- Выставка московских театральных художников подводит «Итоги сезона»
- 15:12 28.02.2022
- Шойгу отчитался Путину о приведении сил сдерживания в российской армии в особый режим несения службы
- 15:00 28.02.2022
- Число прибывших в Польшу с Украины беженцев превышает 280 тыс. человек
- 14:54 28.02.2022
- Хакеры взломали сайты нескольких российских СМИ
- 14:32 28.02.2022
- Путин индифферентно относится к персональным санкциям — Песков
- 14:12 28.02.2022
- Объем снятых 25 февраля наличных в РФ превысил рекорд предыдущего дня в 12,5 раза
- 14:01 28.02.2022
- На границе Украины и Белоруссии начались переговоры российской и украинской делегаций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать