Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год
10:30 01.03.2022
С февраля 2021 года по январь 2022 года Сбер выдал 169,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 466,8 млрд руб. в рамках программы «Господдержка 2020». Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и Московской области. Доля выдачи ипотеки по льготной программе составила 15% от общего количества ипотечных кредитов по всем программам банка.
«Льготная ипотека с господдержкой – это уникальная программа, которой уже воспользовались тысячи клиентов Сбера, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. – Ранее по программе льготной ипотеки мы снизили первоначальный взнос до 15% стоимости жилья и увеличили срок кредитования до 30 лет. Кроме того, в 2021 году программа была расширена. У клиентов появилась возможность оформить кредит на строительство или приобретение частного дома. Нововведения позволили нашим клиентам выбрать еще более комфортные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку».
Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и Московской области – здесь Сбер за год выдал 15,3 тыс. ипотечных кредитов. В Санкт-Петербурге на льготных условиях приобрели 11,4 тыс. объектов недвижимости. Программой господдержки воспользовались более 8 тыс. жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Топ-5 регионов по спросу на данную ипотечную программу замыкают Краснодарский край – 6,3 тыс. ипотечных кредитов и Республика Башкортостан – 5,2 тыс. ипотечных кредитов. Найти подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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