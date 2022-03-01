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НОВОСТИ

Команда бывших спецназовцев из Британии намерена участвовать в миссиях на Украине - СМИ

10:00 01.03.2022 Источник: Газета.Ru

Команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для «поддержки обороны страны». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mirror. «Cолдаты спецсил Соединенного Королевства в отставке вызвались участвовать в миссиях на Украине для поддержки обороны государства», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что «бывшие десантники» и «другие военные специалисты Соединенного Королевства» могут в дальнейшем присоединиться к группам украинского спецназа.

Ранее в кабинете министров ФРГ заявили, что Германия одобрила отправку на Украину 400 немецких противотанковых орудий, девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.  Газета.Ru

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