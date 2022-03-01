Около 150 сотрудников «Северного потока — 2» уволены в Швейцарии из-за санкций США

10:32 Источник: Газета.Ru

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что десятки сотрудников оператора российского газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии из-за американских санкций. Об этом сообщает радиостанция RTS.

«США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. Сегодня нам стало известно, что весь персонал, который работает в Nord Stream в Цуге, то есть более 140 человек, был уволен», — уточнил Пармелен.

Его спросили о потенциальных экономических рисках ситуации на Украине для Швейцарии. В ответ он заявил, что невозможно предугадать, насколько сильно санкции против России скажутся на экономике Швейцарии. Газета.Ru