Для жителей Мариуполя организуют два гуманитарных коридора — Басурин
11:05 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ и Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) организуют для выезда жителей Мариуполя два гуманитарных коридора. Об этом сообщил во вторник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными силами Российской Федерации совместно с управлением Народной милиции ДНР организуются два гуманитарных коридора», — заявил он.
По словам Басурина, Мариуполь можно покинуть до 2 марта. «Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации: в западном направлении: Мариуполь — Мангуш, в восточном направлении: Мариуполь — Безыменное», — уточнил он.
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