В Москве выявили 2 066 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 066 против 2 584 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,07%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 698 810 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице возросло на 84 против 80 днем ранее, до 41 360.