В Москве выявили 2 066 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 066 против 2 584 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил 0,07%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 698 810 случаев заражения.
Число умерших из-за болезни в столице возросло на 84 против 80 днем ранее, до 41 360.
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