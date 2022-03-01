В России сократился спрос на наличные
12:05 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос российских физических и юридических лиц на наличные средства в понедельник, 28 февраля, составил 294,2 млрд рублей, что значительно меньше, чем в предыдущий рабочий день 25 февраля, следует из материалов Банка России
Согласно данным регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги, по данным на 28 февраля, составил 294,2 млрд рублей. Это значительно меньше, чем 25 февраля, когда спрос на наличные вырос за день почти в 12,5 раза — до 1,389 трлн рублей.
Объем снятых наличных в пятницу преодолел достигнутый в предыдущий день рекордный уровень (111,3 млрд рублей) с марта 2020 года. Тогда 27 марта спрос на наличные на фоне объявления пандемии коронавируса в мире достиг 175 млрд рублей.
НОВОСТИ
- 12:00 01.03.2022
- В Москве выявили 2 066 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 01.03.2022
- Лукашенко опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный
- 11:20 01.03.2022
- В России выявили менее 100 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки впервые за месяц
- 11:05 01.03.2022
- Для жителей Мариуполя организуют два гуманитарных коридора — Басурин
- 11:00 01.03.2022
- Япония запрещает экспорт в РФ части продукции общего назначения
- 10:50 01.03.2022
- Netflix отказался от трансляции 20 российских федеральных каналов
- 10:32 01.03.2022
- Около 150 сотрудников «Северного потока — 2» уволены в Швейцарии из-за санкций США
- 10:30 01.03.2022
- Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год
- 10:20 01.03.2022
- РФ закрыла небо для Швейцарии
- 10:05 01.03.2022
- МО РФ предлагает предоставить статус ветерана участникам военной операции на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать