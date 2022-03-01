В России сократился спрос на наличные

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос российских физических и юридических лиц на наличные средства в понедельник, 28 февраля, составил 294,2 млрд рублей, что значительно меньше, чем в предыдущий рабочий день 25 февраля, следует из материалов Банка России

Согласно данным регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги, по данным на 28 февраля, составил 294,2 млрд рублей. Это значительно меньше, чем 25 февраля, когда спрос на наличные вырос за день почти в 12,5 раза — до 1,389 трлн рублей.

Объем снятых наличных в пятницу преодолел достигнутый в предыдущий день рекордный уровень (111,3 млрд рублей) с марта 2020 года. Тогда 27 марта спрос на наличные на фоне объявления пандемии коронавируса в мире достиг 175 млрд рублей.