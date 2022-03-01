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Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

14:12 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирно известный российский дирижер Валерий Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО). Такое решение принял во вторник обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер.

«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — говорится в заявлении главы города. Райтер сказал, что ранее потребовал от дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не выразил свою позицию.

«Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя [президента РФ Владимира Путина]. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества», — утверждал градоначальник. «После того, как этого не последовало, остается только немедленное расставание. Все остальные вопросы мы проясним как можно скорее», — отметил Райтер.

Гергиев занимал должность главного дирижера МФО с 2015 года. Контракт с ним был рассчитан до 2025 года.

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