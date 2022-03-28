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НОВОСТИ

В МВД Украины сообщили о стабилизации пожарной обстановки в районе Чернобыля

10:32 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением природных пожаров в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС стабилизировалась, радиационный фон в норме. Об этом в понедельник сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

«Из разных каналов идет информация о том, что на якобы 10 гектарах идет пожар, — приводит его слова украинское издание „Страна“. — Две недели назад там действительно было возгорание, но пожары удалось погасить. Сегодня мы можем говорить, что никаких больших возгораний на больших площадях нет. Ситуация с пожарами в Чернобыле стабильна и контролируемая. Радиационный фон в Киеве и области нормальный».

Ранее в Министерстве защиты окружающей среды Украины сообщали о возникновении пожаров в лесах и заброшенных селах в районе Чернобыльской АЭС. Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки в РФ в связи с пожарами в зоне отчуждения. Как указали в понедельник в пресс-службе ведомства, она остается стабильной.

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