РКН предупредил СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским

11:32 Источник: РБК

Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение опубликовано в Telegram-канале регулятора.

«Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью», — говорится в тексте.

В воскресенье генеральный директор «Медузы» (признана иноагентом и заблокирована в России) Галина Тимченко сообщила, что главный редактор издания Иван Колпаков, а также главред «Дождя» (признан иноагентом и приостановил работу после блокировки) Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь и корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев созвонились с Зеленским. РБК