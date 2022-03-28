Песков назвал полной чушью слухи о подготовке в РФ законопроекта о «невозвращенцах»
14:12 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слухи насчет подготовки в России законопроекта о «невозвращенцах» — полная чушь. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — подчеркнул он.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли ведется разработка «закона о невозвращенцах», который якобы подразумевает введение выездных виз, аннулирование гражданства для уехавших из страны и так далее.
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