Песков назвал полной чушью слухи о подготовке в РФ законопроекта о «невозвращенцах»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слухи насчет подготовки в России законопроекта о «невозвращенцах» — полная чушь. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — подчеркнул он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли ведется разработка «закона о невозвращенцах», который якобы подразумевает введение выездных виз, аннулирование гражданства для уехавших из страны и так далее.