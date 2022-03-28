0
0
171
НОВОСТИ

Песков назвал полной чушью слухи о подготовке в РФ законопроекта о «невозвращенцах»

14:12 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слухи насчет подготовки в России законопроекта о «невозвращенцах» — полная чушь. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может», — подчеркнул он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли ведется разработка «закона о невозвращенцах», который якобы подразумевает введение выездных виз, аннулирование гражданства для уехавших из страны и так далее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 26.03.2022
ВС РФ уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
0
490
20:01 26.03.2022
ВС Азербайджана нанесли удары с беспилотника по подразделениям войск Карабаха — МО РФ
0
503
17:30 26.03.2022
Военнослужащие из Южной Осетии отправились в Донбасс
0
511
08:30 26.03.2022
Байден допустил, что военные США побывают на Украине
0
607
18:40 25.03.2022
На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ
0
732
18:00 25.03.2022
Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ
0
685
11:32 25.03.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили топливную базу под Киевом
0
761
10:20 25.03.2022
Расчеты «Искандеров» уничтожили базу подготовки наемников на Украине
0
790
16:50 24.03.2022
НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
0
888
16:45 24.03.2022
НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек
0
895

Возврат к списку