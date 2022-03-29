При попадании снаряда в военный городок в Белгородской области ранены 4 военнослужащих

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снаряд взорвался на территории временного военного городка в Белгородской области, ранены четверо военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. По его данным, жертв и пострадавших среди жителей села нет. Разрушений на территории населенного пункта нет.