При попадании снаряда в военный городок в Белгородской области ранены 4 военнослужащих
22:40 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снаряд взорвался на территории временного военного городка в Белгородской области, ранены четверо военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, обстрел велся с украинской стороны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. По его данным, жертв и пострадавших среди жителей села нет. Разрушений на территории населенного пункта нет.
Новости
- 22:00 29.03.2022
- Макрон заявил Путину о невозможности оплаты российского газа в рублях — Reuters
- 21:20 29.03.2022
- РФ ответит на высылку своих дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии — МИД
- 20:40 29.03.2022
- Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня — Мединский
- 20:00 29.03.2022
- Ведущие европейские страны и США не ослабят подход к РФ — канцелярия Джонсона
- 19:20 29.03.2022
- Washington post подтверждает факты размещения украинских войск в жилых кварталах
- 18:40 29.03.2022
- РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины — Мединский
- 18:00 29.03.2022
- Бельгия высылает 21 дипломата РФ по обвинению в шпионаже, угрозе безопасности — СМИ
- 17:32 29.03.2022
- Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС РФ
- 17:30 29.03.2022
- Андрей Воробьев встретился с женами офицеров – участников спецоперации в Украине
- 17:17 29.03.2022
- Луганские мусульмане вошли в Российский муфтият
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать