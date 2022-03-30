Гарантии безопасности могут быть подписаны лишь после отвода войск РФ — постпред Украины
09:05 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.
Он подчеркнул, что стороны на российско-украинских переговорах продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Кислица пояснил, что речь идет о «механизме введения режима прекращения огня, отводе войск и других вооруженных формирований, безопасном функционировании на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирных граждан». «Подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года», — подчеркнул украинский постпред.
По мнению Кислицы, установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро. «Переговоры в Стамбуле показывают, что Россия может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:05 30.03.2022
- Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» 29 марта упали до нуля - Reuters
- 10:00 30.03.2022
- ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску
- 09:32 30.03.2022
- Под Белгородом, по непроверенным данным, произошел пожар на складе боеприпасов
- 09:20 30.03.2022
- Глава МИД КНР указал Евросоюзу на неприемлемость жестких антироссийских санкций
- 09:00 30.03.2022
- Запад может ввозить на Украину вооружения медицинскими машинами — Небензя
- 22:40 29.03.2022
- При попадании снаряда в военный городок в Белгородской области ранены 4 военнослужащих
- 22:00 29.03.2022
- Макрон заявил Путину о невозможности оплаты российского газа в рублях — Reuters
- 21:20 29.03.2022
- РФ ответит на высылку своих дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии — МИД
- 20:40 29.03.2022
- Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня — Мединский
- 20:00 29.03.2022
- Ведущие европейские страны и США не ослабят подход к РФ — канцелярия Джонсона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать