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НОВОСТИ

Гарантии безопасности могут быть подписаны лишь после отвода войск РФ — постпред Украины

09:05 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что стороны на российско-украинских переговорах продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Кислица пояснил, что речь идет о «механизме введения режима прекращения огня, отводе войск и других вооруженных формирований, безопасном функционировании на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирных граждан». «Подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года», — подчеркнул украинский постпред.

По мнению Кислицы, установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро. «Переговоры в Стамбуле показывают, что Россия может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации», — сказал он.

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