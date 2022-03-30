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Москва не отмечает серьезных прорывов в переговорах с Киевом — Песков

13:20 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не может констатировать что-то сильно многообещающее и какие-то прорывы в переговорах РФ и Украины, предстоит еще весьма длительная работа. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прошедших накануне в Стамбуле переговорах России и Украины.

«Первое: мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать. Второе: позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор, — сказал представитель Кремля. — В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа».

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