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НОВОСТИ

Швеция высылает трех российских дипломатов

14:12 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Швеции принял решение о высылке трех российских дипломатов. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Анн Линде.

«Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС, — сказала она. — Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией».

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