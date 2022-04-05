Швеция высылает трех российских дипломатов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Швеции принял решение о высылке трех российских дипломатов. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Анн Линде.

«Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС, — сказала она. — Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией».