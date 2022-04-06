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НОВОСТИ

Между РФ и НАТО нет контактов, с альянсом не о чем говорить — Грушко

14:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и НАТО не имеют никаких контактов, с альянсом в настоящее время не о чем говорить. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«С НАТО нет никаких контактов, с НАТО не о чем говорить на нынешний момент», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

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