Между РФ и НАТО нет контактов, с альянсом не о чем говорить — Грушко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и НАТО не имеют никаких контактов, с альянсом в настоящее время не о чем говорить. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«С НАТО нет никаких контактов, с НАТО не о чем говорить на нынешний момент», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.