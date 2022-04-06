0
0
93
НОВОСТИ

Россия не собирается закрывать европейские посольства в Москве - МИД РФ

18:20 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет.

«Мы как раз рассматриваем дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения, значимость которого в нынешних условиях только возрастает. Еще раз повторю — мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях. С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов, с учетом реальных обстоятельств и „вклада“ определенных стран в раздувание антироссийской истерики», — сказала дипломат в среду на брифинге, комментируя высылки российских дипломатов.

«Вместе с тем о прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет», — добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:55 06.04.2022
Курс доллара впервые с февраля опустился ниже 80 рублей
0
3
18:11 06.04.2022
Сбербанк сообщает о работе в условиях новых санкций
0
130
17:45 06.04.2022
Депутат Александр Толмачев: «Модное понятие «культуры отмены» на Россию сработало откровенно плохо»
0
144
17:40 06.04.2022
США вводят запрет на новые инвестиции в экономику РФ — администрация
0
170
17:12 06.04.2022
ВСУ готовят очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы от действий ВС РФ — МО РФ
0
192
17:00 06.04.2022
Военная жандармерия Польши задержала двух граждан Белоруссии по обвинению в шпионаже
0
195
16:32 06.04.2022
Инсценировку в Буче нужно расследовать, но нужно независимое расследование — Песков
0
243
16:12 06.04.2022
Орбан заявил, что плата за газ в рублях не проблема для Венгрии — Reuters
0
259
16:10 06.04.2022
Московских школьников познакомят с космическими исследованиями
0
246
16:00 06.04.2022
Люксембург высылает одного российского дипломата — МИД страны
0
255

Возврат к списку