Россия не собирается закрывать европейские посольства в Москве - МИД РФ

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет.

«Мы как раз рассматриваем дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения, значимость которого в нынешних условиях только возрастает. Еще раз повторю — мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях. С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов, с учетом реальных обстоятельств и „вклада“ определенных стран в раздувание антироссийской истерики», — сказала дипломат в среду на брифинге, комментируя высылки российских дипломатов.

«Вместе с тем о прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет», — добавила она.