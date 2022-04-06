Россия не собирается закрывать европейские посольства в Москве - МИД РФ
18:20 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы как раз рассматриваем дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения, значимость которого в нынешних условиях только возрастает. Еще раз повторю — мы будем каждый раз отвечать, принцип взаимности никто не отменял в международных отношениях. С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов, с учетом реальных обстоятельств и „вклада“ определенных стран в раздувание антироссийской истерики», — сказала дипломат в среду на брифинге, комментируя высылки российских дипломатов.
«Вместе с тем о прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идет», — добавила она.
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