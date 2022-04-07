Качественная медицинская помощь становится доступнее жителям подмосковной Черноголовки

11:50

Бывшая больница РАН в подмосковной Черноголовке теперь находится в ведении Минздрава Московской области. На ее базе функционирует многопрофильный стационар, а также работает детско-взрослая поликлиника на 500 посещений в смену.

«Основная наша задача – провести техническое оснащение больницы, привлечь дополнительные медицинские кадры. Важно, чтобы всем 20 тыс. жителям Черноголовки была доступна качественная медицинская помощь», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Городская больница в Черноголовке оказывает бесплатную медицинскую помощь жителям городского округа Черноголовка. Передача больницы Минздраву Московской области продолжит развитие медицины в округе, расширит спектр предоставляемых услуг и повысит качество оказания медицинской помощи гражданам. На данный момент идет настройка оборудования для возможности записи на прием к врачу через региональный портал Госуслуги, а также по номеру 122.