0
0
158
НОВОСТИ

Качественная медицинская помощь становится доступнее жителям подмосковной Черноголовки

11:50 07.04.2022

Бывшая больница РАН в подмосковной Черноголовке теперь находится в ведении Минздрава Московской области. На ее базе функционирует многопрофильный стационар, а также работает детско-взрослая поликлиника на 500 посещений в смену.

«Основная наша задача – провести техническое оснащение больницы, привлечь дополнительные медицинские кадры. Важно, чтобы всем 20 тыс. жителям Черноголовки была доступна качественная медицинская помощь», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Городская больница в Черноголовке оказывает бесплатную медицинскую помощь жителям городского округа Черноголовка. Передача больницы Минздраву Московской области продолжит развитие медицины в округе, расширит спектр предоставляемых услуг и повысит качество оказания медицинской помощи гражданам. На данный момент идет настройка оборудования для возможности записи на прием к врачу через региональный портал Госуслуги, а также по номеру 122.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 07.04.2022
Ожесточенность противостояния на Украине говорит, что на кону мировой порядок — Нарышкин
0
25
13:00 07.04.2022
В Москве выявили 1 004 заразившихся коронавирусом за сутки
0
34
12:40 07.04.2022
Теперь на «Портале DA» можно авторизоваться при помощи «Госуслуг»
0
86
12:32 07.04.2022
НАТО должна без различий поставлять Киеву оборонительное и наступательное оружие — генсек
0
105
12:20 07.04.2022
Россия доставила в Венгрию топливо для АЭС самолетом в обход Украины
0
131
12:05 07.04.2022
Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в пятницу — пресс-служба Госдумы
0
164
12:00 07.04.2022
В России выявили 14 335 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
138
11:32 07.04.2022
У Евросоюза нет единой точки зрения по оплате российского газа — глава Еврокомиссии
0
207
11:20 07.04.2022
Страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы — МИД РФ
0
196
11:05 07.04.2022
Глава МИД Австралии объявила о введении санкций в отношении 67 россиян — Reuters
0
211

Возврат к списку